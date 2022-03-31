السيسي يؤكد لرئيس أوكرانيا أهمية التهدئة والتوصل إلى حل سلمي…

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دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الاطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تناول جميع السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلا عن اهتمام مصر ببذل الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
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