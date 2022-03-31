الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وانحسار التفاؤل تجاه أزمة…

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وكالات – ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1% اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وتجدد الشكوك بشأن احتمالية التوصل لوقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1932.14 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% عند التسوية إلى 1939 دولارا للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 988.27 دولار.
كما ارتفع البلاديوم 4.6% إلى 2246.69 دولار بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 2032.97 دولار أمس الثلاثاء.
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