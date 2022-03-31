رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود أجهزة الدولة لتوفير السلع…

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، فضلا عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال مدبولي إن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها مدبولي، مساء اليوم، في معرض أهلاً رمضان، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، رفقة المحافظ اللواء أحمد راشد، والمحاسب محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واجري رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض بشأن المنتجات، مثمنين جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي إن هذه الجولة التفقدية لمعرض “أهلاً رمضان” بالجيزة، تأتي بالأساس للاستماع إلي آراء المواطنين، والتعرف عن قرب علي مدي مساهمة ما تم إقامته من معارض ومنافذ في تلبية مختلف احتياجاتهم، فضلاً عن الاطمئنان علي توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان.

وأشار إلى استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى أن هذا المعرض الموسع أقيم ليوفر لساكني محافظة الجيزة سلعا وموادا غذائية متنوعة واللحوم المجمدة، والدواجن، والتمور، وياميش رمضان، ومتطلبات واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، بأسعار وتخفيضات كبيرة، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة.