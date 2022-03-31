- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
– أصدرت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء خطة محدثة بخصوص كوفيد-19، تضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء هذا العام.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة: “بناء على ما نعرفه الآن، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن فيروس كوفيد-19 يستمر في التطور، لكن شدة المرض الذي يسببه تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى”.
غير أن مدير المنظمة حذر من أن الارتفاع الدوري في حالات الإصابة والوفيات قد يحدث مع تضاؤل المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.
وفي حديثه عن السيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة ستظهر ولن تكون هناك حاجة إلى معززات أو تركيبات لقاحات جديدة، أو سيظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة.
وتحدد خطة (الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة) المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كوفيد، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.
وقال تيدروس إن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.
وصدر التقرير الأول في فبراير 2020، مع بداية الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية: السيناريو الأرجح يظهر أن شدة كوفيد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.