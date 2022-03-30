الموافقة على منح الأجانب الوافدين من بعض الدول تأشيرة دخول…

دوت الخليج – أعلن وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، الموافقة على تيسيرات خاصة بدخول السائحين إلى مصر.

وأشار العناني، خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الموافقة، ولأول مرة، على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة “شنجن” على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.

كما أشار إلى منح رعايا دول جنوب إفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (E-visa).

وأضاف العناني أن تيسيرات دخول السائحين تتضمن منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة 15 يوما، والتي تسمح بالتواجد في شرم الشيخ – طابا – دهب – نويبع – سانت كاترين لرعايا (6) دول، هي: تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار او بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام يبدأ من 1 أبريل 2022.

وفيما يتعلق بتحفيز منظمي الرحلات الأجانب، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية موسم شتاء 2022 -2023 (حتى 30 أبريل 2023)، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وكذا دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها، منوهاً كذلك إلى جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وجهود تشجيع السياحة الداخلية.

وفيما يتعلق بجهود زيادة الطاقة الفندقية، أشار وزير السياحة الآثار إلى افتتاح 21 فندقا منذ يناير 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقا آخر خلال العام الجارى، بطاقة حوالى 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق.

وأكد استمرار لجان التفتيش على الفنادق؛ ضمانا للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وتناول الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة.

واستعرض العناني حصرا بإعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2021، وكذا عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من يناير 2022 حتى 25 مارس الجارى، والليالي السياحية التي قضاها هؤلاء السائحين، والأسواق السياحية الوافدين منها.

وأشار إلى تداعيات متحور أوميكرون، والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغييرات في ترتيب الأسواق، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتناول وزير السياحة والآثار جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخصيص خط ساخن، لهذا الشأن، إلى جانب ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية بشان إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.