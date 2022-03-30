التضخم السنوي في روسيا فوق 15.6% مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر…

– قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 15.66% بحلول 25 مارس، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2015 وارتفاعا من 14.53% قبل أسبوع، إذ دفع انهيار الروبل الأسعار لتقفز وسط عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.

وتسارع التضخم في روسيا بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، بينما عزز هبوط الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق الطلب على نطاق واسع من المنتجات وبفعل توقعات بأن الأسعار ستواصل الارتفاع.

وفي فبراير شباط، بلغ التضخم السنوي في روسيا 9.15%.

وفي وقت سابق يوم الاربعاء، أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الروسية (روستات) أن أسعار المستهلكين في روسيا قفزت 8.9% في الفترة من أول يناير إلى 25 مارس.

وأبقى البنك المركزي المصري الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، على سعر الفائدة الرئيسي عند 20% في مارس وحذر من زيادة حادة وشيكة في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.