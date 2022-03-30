ألمانيا تعلن الإنذار المبكر لاحتمال حدوث تعطل في إمدادات…

– أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، “إنذارا مبكرا” بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وقالت إن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان، إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.