مال وأعمال

لاجارد: أوروبا تدخل مرحلة متشائمة وصعبة مع ارتفاع التضخم

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وكالات _ صرحت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن الاقتصاد الأوروبي بصدد مرحلة صعبة.

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وقالت لاجارد إن نشاط الاستثمار في الأعمال سوف يتأثر. وستضطر المنازل إلى تخفيض إنفاقها، وسيزيد التشاؤم حيال هذه تخفيضات الإنتاج هذه.

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وأضافت لاجارد بأن التضخم سيكون أعلى في المرحلة المقبلة، والنمو أقل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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