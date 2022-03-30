لاجارد: أوروبا تدخل مرحلة متشائمة وصعبة مع ارتفاع التضخم

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وكالات _ صرحت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن الاقتصاد الأوروبي بصدد مرحلة صعبة.
وقالت لاجارد إن نشاط الاستثمار في الأعمال سوف يتأثر. وستضطر المنازل إلى تخفيض إنفاقها، وسيزيد التشاؤم حيال هذه تخفيضات الإنتاج هذه.
وأضافت لاجارد بأن التضخم سيكون أعلى في المرحلة المقبلة، والنمو أقل.
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