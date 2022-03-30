مال وأعمال

لوكسمبورج تعلن تجميد أصول روسية بقيمة 2.5 مليار يورو

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العربية نت _ أعلنت وزارة المالية في ​لوكسمبورج، تجميد أصول روسية بقيمة 2.5 مليار يورو، في إطار العقوبات الغربية ضد موسكو.

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وقالت الوزارة المالية في تغريدة على “تويتر”، إن “وزيرة المالية يوريكو باكيس أطلعت البرلمان على سير تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في لوكسمبورج”.

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وأضافت أنه “حتى الآن جمدت مختلف الجهات في لوكسمبورج أوصولا بقيمة 2.5 مليار يورو”.

تجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا في أعقاب انطلاق عمليتها العسكرية في ​أوكرانيا​، بما في ذلك ضد الأصول الروسية في المصارف الأوروبية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين السياسيين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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