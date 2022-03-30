ماكرون يبلغ بوتين بأن دفع عقود شراء الغاز الروسي بالروبل غير…

– قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه من غير الممكن أن يدفع مشترو الغاز الغربيون عقود شراء الغاز الروسي بالروبل.

وأبلغ المسؤول الصحفيين “فرنسا تعارض الدفع بالروبل.”

وقال إن ماكرون ناقش أيضا في اتصاله الهاتفي مع بوتين الوضع في أوكرانيا.