مال وأعمال

ماكرون يبلغ بوتين بأن دفع عقود شراء الغاز الروسي بالروبل غير…

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– قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه من غير الممكن أن يدفع مشترو الغاز الغربيون عقود شراء الغاز الروسي بالروبل.

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وأبلغ المسؤول الصحفيين “فرنسا تعارض الدفع بالروبل.”

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وقال إن ماكرون ناقش أيضا في اتصاله الهاتفي مع بوتين الوضع في أوكرانيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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