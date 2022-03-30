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– قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه من غير الممكن أن يدفع مشترو الغاز الغربيون عقود شراء الغاز الروسي بالروبل.
وأبلغ المسؤول الصحفيين “فرنسا تعارض الدفع بالروبل.”
وقال إن ماكرون ناقش أيضا في اتصاله الهاتفي مع بوتين الوضع في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يبلغ بوتين بأن دفع عقود شراء الغاز الروسي بالروبل غير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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