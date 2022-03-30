الزراعة تعلن رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى السعودية

دوت الخليج – أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا ‏لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد برفع وزارة الزراعة السعودية الحظر المفروض علي استيراد نحل العسل المصري، وذلك عقب اجتماع بالرياض بين رئيسي الحجر الزراعي في البلدين على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.

وأكد العطار أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ جميع اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصري؛ من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.

واتفق الطرفان على استئناف تصدير النحل المصري؛ حيث أدرجت مصر اليوم ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك لدى الجانب السعودي.

كما رحب الجانب المصري بإيفاد لجنه فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعوديه لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكة.