مال وأعمال

ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع في مارس بفعل قوة سوق العمل

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– ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس من أدنى مستوى في عام مع تقدير الأمريكيين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتحسن بفعل قوة سوق العمل، وهو ما يغطي على المخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا والتضخم.

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وذكرت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 107.2 هذا الشهر من 105.7 في فبراير، التي كانت أدنى قراءة في عام.

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وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، في حين لا يزال أكبر اقتصاد في العالم تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقمه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزاد مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.9%، في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ يناير 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان، وفق ما أعلنت وزارة العمل الخميس.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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