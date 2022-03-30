مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو لدعم…

– قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو بحلول أبريل؛ لدعم ميزانيتها، بما في ذلك 300 مليون يورو مخصصة من العام الماضي.

وتوجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.