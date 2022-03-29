وزير البترول يبحث مع شركة هارموني جولد الجنوب إفريقية رغبتها…

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بيتر ستينكامب رئيس شركة هارموني جولد، والتى تعد أكبر شركة تعدين فى جنوب أفريقيا والوفد المرافق له، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين والذهب، في ظل رغبة قوية من الشركة للاستثمار في مصر.

واستعرض الملا خلال اللقاء التعديلات التى تم إجراؤها على قانون الثروة المعدنية والتى هيئت مناخ استثمارى جاذب في مجال التعدين والنتائج الإيجابية التي حققتها المزايدة الأخيرة للبحث عن الذهب والمعادن والتى نجحت في جذب أنظار كبريات شركات التعدين العالمية.

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر التعدينية، خلال استغلال الخامات فى الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادى الكبير.

وأضاف وزير البترول أن المزايدة الأخيرة التى تم طرحها للبحث عن الذهب حققت نجاحاً كبيراً رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة وتسهيلات لوجستية وموانئ ومطارات مما يوفر بيئة عمل متميزة للشركات العالمية العاملة في مجال التعدين.

ولفت الوزير إلى أن قطاع التعدين يعمل حالياً بالشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر على إجراء عمليات مسح مغناطيسى، لتوفير بيانات جيولوجية متكاملة لتساعد فى جذب الشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال التعدين في مصر.

ومن جانبه أكد بيتر ستينكامب، رئيس شركة هارموني جولد، أن الشركة تسعى لتوسعة محفظة أعمالها خارج جنوب أفريقيا وأستراليا وترغب في الاستثمار في مجال البحث عن الذهب في مصر.

وأشاد بما لمسه على أرض الواقع من تحول كبير بمجال التعدين في مصر، وسط المناخ الاستثمارى الجاذب الذى وفرته التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول للثروة المعدنية، والجيولوجى خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجي ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة.