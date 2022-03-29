مصر وقطر يتفقان على مجموعة من الاستثمارات بقيمة 5 مليارات…

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كلًا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، والسفير القطري بالقاهرة سالم بن مبارك آل شافي.
كما حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.
وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وأشار الجانبان فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
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