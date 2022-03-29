مال وأعمال

أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم إلكتروني قوي عطل خدمة الإنترنت

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وكالات – قال مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني “قوي”.

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وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير.

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وقال يوري شيخول، رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات: “اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم… تم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين”.

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وقال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة “تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا”.

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وكتبت (نتبلوكس)، التي تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر الاثنين تقول إنها رصدت “انهيارا في الاتصال” مع “عطل واسع النطاق على مستوى البلاد”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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