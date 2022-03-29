مال وأعمال

اليابان تحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا بدءا من 5 أبريل

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وكالات _ قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان أمس الثلاثاء، إن اليابان ستحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتبارا من الخامس من أبريل، وذلك في أحدث تحركاتها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقالت الوزارة إن العناصر المحظورة تشمل سلعا فاخرة من السيارات والدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والأزياء والقطع الفنية.

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من ناحية أخرى، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أمس الثلاثاء، إنه سيُطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

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وطالبت روسيا الأسبوع الماضي الدول “غير الصديقة” بالدفع بالروبل وليس اليورو مقابل غازها في أعقاب اتحاد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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