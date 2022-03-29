النفط ينخفض حوالي 7% وسط مخاوف من ضعف الطلب الصيني

– تراجعت أسعار النفط أكثر من 7% يوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنجهاي إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.17 دولار أو 6.8% إلى 112.48 دولار عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار للبرميل أو نحو 7% عند التسوية إلى 105.96 دولار.

وزاد برنت هذ الأسبوع بنحو 12% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9%.

وقالت حكومة مدينة شنجهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق على مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.

وقاومت أوبك+ حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية ومنها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. وتزيد أوبك+ الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس؛ للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.