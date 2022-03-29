ميزانية البيت الأبيض تتوقع انحسار التضخم حتى مع ارتفاع…

– قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع، لكن معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر في العام المقبل.

وأضافت سيسيليا روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الميزانية البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.8% في العام المالي 2023 مقارنة مع 4.2% في العام 2022 و5.5% في العام 2021 .

وتتوقع أيضا زيادة قدرها 2.3% في مؤشر أسعار المستهلكين في العام المالي 2023، انخفاضا من 4.7% في العام 2022 و4.6% في العام 2021 .

وأوضحت روس أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر تشرين الثاني قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وأن البيت الأبيض سيجري مراجعة لإفتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم.

ولم تقدم أي توقعات محددة لتأثير الحرب أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم.