بايدن: تصريحاتي عن بوتين غضب أخلاقي وليست تغييرا في السياسة

– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة البولندية وارسو عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في السلطة تعكس “غضبه الأخلاقي وليس تغيرا في سياسة الإدارة الأمريكية حيال موسكو”.

وتابع: “لم أكن وقتها ولا الآن أمهد لتغيير في السياسة. كنت أعبر عن غضب أخلاقي شعرت به ولا أعتذر عن ذلك” مشيرا إلى أنه كان قد انتهى لتوه قبل التصريح من زيارة أسر شردها الغزو الروسي.

وأضاف بايدن أنه “لا يسحب أيا من كلامه” بإيضاحه لقصده من التصريح. ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحاته ستتسبب في رد فعل سلبي من بوتين قال بايدن “لا أهتم بما يظن. سيفعل ما سيفعله بغض النظر”.