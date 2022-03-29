ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في…

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– قلصت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا للعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5% في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقالت إن افتراضها الأساسي هو أن “الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من 2022.”
وأضافت أن التداعيات ستنحسر لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.
وقلصت ستاندرد اند بورز توقعاتها لروسيا إلى انكماش قدره 8.5% من تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.7%.
وخفضت تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.
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