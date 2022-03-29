اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر في…

العربية دوت نت – أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، قراره باعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن اعتماد هذه التعليمات يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30).

وتأتي التعليمات في إطار التعاون المستمر بين هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي والذي أثمر عنه توقيع مذكرة تفاهم بشأن مزاولة الصناديق الاستثمارية نشاط التمويل المباشر للمنشآت.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها، بما في ذلك شروط منح التمويل المباشر للمستفيد، وقيود الاستثمار، والواجبات الإضافية على مدير الصندوق في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) لاستطلاع مرئيات العموم حياله.