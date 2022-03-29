لجنة مشتركة من وزيري خارجية مصر وقطر للتشاور المستمر وتعزيز…

دوت الخليج – أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل لجنة مشتركة مع قطر، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين؛ للتشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الخارجية بدولة قطر؛ “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة”.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، أشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء “سادتها المهنية والروح الأخوية”، والتي جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق حول الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها؛ “بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودتها إلى “وضعها الطبيعي وأصلها المتين”.