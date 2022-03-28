اتفاقية شراكة بين Benchmark Education و Minerva لتوفير خدمات…

كتبت: باره عريان _ وقعت شركة Benchmark Education شراكة جديدة مع شركة Minerva البريطانية للتعليم الدولي لتوفير خدماتها التعليمية فائقة الجودة للمدارس الدولية في مصر.

قام بتوقيع الاتفاقية جيهان الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة Benchmark Education وتوني بوري من شركة Minerva للتعليم الدولي بحضور عدد من الكوادر التنفيذية بكلا المؤسستين، وذلك لتكون شركة Benchmark Education هي الممثل الوحيد في مصر لتقديم خدمات شركة Minerva البريطانية.

وبموجب الاتفاقية، تستفيد Benchmark Education من النظم التعليمية البريطانية الاحترافية التي تقدمها شركة Minerva لتشمل عدد أكبر من المدارس تحت إدارة Benchmark والتي ستتابع هذه المدارس وتشرف علي عمليات ضمان الجودة بها.

وسيتم إعداد البرامج التدربيية للمدرسين وجلب الخبرات التعليمية البريطانية للمدارس المصرية، وتحقيق الهدف الأسمي والأكثر أهمية للمؤسستين والمتمثل في إنشاء عدد من المدارس الدولية بمنطقة الشرق الأوسط تكون مثالًا رائدًا للمؤسسات التعليمية التي توفر أقصي معايير الجودة التعليمية وتصبح نموذجًا متميزًا يحتذي به من قبل جميع المدارس بالمنطقة.

وستساهم الجودة العالية للتعليم في إعداد وتأهيل الطلبة المصريين بما يمنحهم القدرة على استكمال دراستهم العليا بأفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وعبرت جيهات الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة Benchmark Education عن حماسها الشديد لهذه الاتفاقية وقالت: “إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم لأشهد علي خطوة جديدة من مجهوداتنا التي نسعى من خلالها لتوفير خدماتنا التعليمية وفتح منابر جديدة تتيح للأجيال الجديدة الفرصة للحصول علي أحدث النظم التعليمية طبقًا لأخر المعايير التكنولوجية العالمية.”

وأكدت أن الهدف في Benchmark Education يكمن فى إقامة شراكات متنوعة بالمشاركة مع المدارس البريطانية ، والإتفاق مع شركة Minerva للتعليم الدولي المحدودة سيتيح للشركة تحقيق خططها الطموحة، والتي ستمثل قيمة مضافة لأعمالها الخاصة بتشغيل المدارس ودعمها علي المدى الطويل، مما يمنح المزيد من الفرص لكافة الطلاب للتفوق الاكاديمي وإثراء القيم الحياتية القائمة علي أساس التفكير والبحث والإجتهاد وإحترام الآخرين.

ومن جانبه، أشار توني بوري من Minerva International Education، أن الشركة لديها مجموعة من الشراكات الحصرية مع العديد من المدارس البريطانية المستقلة والتي تعد من المؤسسات الاستشارية الموثوق بها في إدارة مشروعاتها الخاصة بالمدارس الدولية.

وأوضح أن هذه المدارس تقدم قدرًا كبيرًا من التميز من خلال مجموعة من الخريجين البارزين الذين حققوا نجاحًا باهرًا بالعديد من المجالات ومنها الرياضة والطب والعلوم والتكنولوجيا والدبلوماسية والفنون.

ونوه إلى أن الشراكة مع Benchmark Education تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون المشترك، فالدمج ما بين نقاط القوة التي تملكها كلًا من الشركتين سيساعد علي بناء فريق قوي يمتلك من المهارة والتصميم من أجل تقديم تعليم دولي عالي المستوى لمصر من خلال مجموعة من أشهر الأسماء والعلامات التجارية وأن نكون في طليعة المؤسسات التعليمية الدولية.