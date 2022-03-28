طارق الملا يؤكد توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة

دوت الخليج – أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على متابعة موقف السوق العالمية لحظة بلحظة؛ للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مساء اليوم.

قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبرى لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا غير مسبوق.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي.

كما استعرض الملا مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس طارق الملا أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع البترول على مستوى الجمهورية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.