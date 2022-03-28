وزير التموين: تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية

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إسلام سالم _ أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، استعدادًا لاستقبال موسم التوريد المحلي بداية أبريل المقبل.
وأشار المصيلحي، في بيان صحفي، إلى أن مستحقات الموردين ستصرف، خلال 48 ساعة بحد أقصى، موضحًا أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
وقال إن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا، شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده أمام كل نقطة، منوهًا أن الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، في ظل جاهزية الطاقات التخزينية لاستقبال هذه الكميات.
ومن جابنه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان عند 12 أردب على الاقل، مشيرًا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سيضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.
وأوضح كمال أن وزارة الزراعة قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، مشددًا على أن الوزير وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، وانشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعه التوريد، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالادارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
ونوه إلى أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في هذا الأمر وسرعة توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.
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