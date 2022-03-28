وزير التموين: تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية

إسلام سالم _ أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، استعدادًا ‏لاستقبال موسم التوريد المحلي بداية أبريل المقبل.

وأشار المصيلحي، في بيان صحفي، إلى أن مستحقات ‏الموردين ستصرف، خلال 48 ساعة بحد أقصى، موضحًا أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات ‏الموضوعة.

وقال إن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى ‏الخامسة مساءا، شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات ‏التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده أمام كل نقطة، منوهًا أن الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، في ظل جاهزية الطاقات التخزينية لاستقبال هذه الكميات.

ومن جابنه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان عند 12 ‏أردب على الاقل، مشيرًا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سيضع نفسه ‏تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.

وأوضح كمال أن وزارة ‏الزراعة قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، مشددًا على أن الوزير وجه بتشيكل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ‏وانشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعه التوريد، إضافة إلى ‏غرف العمليات الفرعية بالادارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.

ونوه إلى أن سعر التوريد ‏المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، مؤكدًا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في هذا الأمر وسرعة ‏توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.