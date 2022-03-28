العجز التجاري الأمريكي للسلع يتراجع بنحو 1% في فبراير

وكالات _ أظهرت بيانات رسمية أن العجز في التجارة السلعية للولايات المتحدة في فبراير انخفض 0.9% إلى 106.6 مليار دولار. هذا وارتفعت الصادرات 1.2% لتغطي على زيادة 0.3% في الواردات. وتعطي هذه البيانات دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول من 2022.

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