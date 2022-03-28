مال وأعمال

إسبانيا تنفق 16 مليار يورو لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة…

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وكالات _ أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن مساعدات وقروض حكومية جديدة تبلغ قيمتها 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار)، لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الأزمة القائمة في أوكرانيا.

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وقال سانشيز لقادة الأعمال في مدريد اليوم، إن الخطة تنص على القيام بتخفيضات ضريبية بقيمة 6 مليارات يورو، وتقديم مساعدات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو مقدمة من بنك “آي سي أو” للتنمية، المملوك للدولة.

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وتهدف الحكومة إلى خفض سعر البنزين ووقود الديزل لجميع المستهلكين بواقع 20 سنتا للتر الواحد، حيث تساهم الدولة بدفع 15 سنتا وتساهم شركات النفط بدفع 5 سنتات.

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ومن المقرر أن يتم تطبيق الإجراءات – التي سيوافق عليها مجلس الوزراء رسميا غدا الثلاثاء – بصورة مبدئية حتى 30 من يونيو. وفي الوقت نفسه، تسعى إسبانيا والبرتغال إلى فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.

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ومن المقرر أن تقدم الدولتان خطة إلى المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بشأن حجم خفض السعر المرجعي للغاز الطبيعي، وهو الذي يستخدم لاحتساب سعر الكهرباء.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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