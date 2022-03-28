وزيرة التجارة تبحث مع نظيرتها القبرصية سبل تعزيز التعاون…

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نظيرتها القبرصية ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر وقبرص واليونان.

وشارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وتناول اللقاء بحث إمكانية تنظيم بعثة رجال اعمال الى دولة قبرص خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة في دولة قبرص.

وأكدت جامع حتمية تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين، والتى تشمل مجال الطاقة خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، والتعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة، إضافة الى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية، فضلاً عن قطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء وصيانة السفن.

وجهت جامع الدعوة للشركات القبرصية للاستثمار في مصر، باعتبارها محوراً الى الأسواق العربية والافريقية، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول وتكتلات عالمية، توفر سوقاً استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى حوالي 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، و24 مليون دولار واردات، موضحة أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تشمل المنتجات الكيماوية والحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الورقية والأسمدة والخضروات والسيراميك والآلات والمعدات والمنتجات الجلدية.

وأكدت أن الاستثمارات القبرصية فى مصر بلغت 358 مليون دولار، فى 191 مشروعاً فى قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

ومن جانبها أكدت ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية، حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة وأن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرة إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين إضافة إلى دولة اليونان، فى إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

واعربت بيلديس عن تطلع بلادها لاحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مع استثمار الفرص الهائلة فى الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والقبرصى .