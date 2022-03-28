مال وأعمال

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة كورونا

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وكالات – قررت الحكومة الأردنية رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، بعد نحو عامين من فرضها.

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وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحورة “أوميكرون” في وقت سابق من هذا العام.

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وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى “تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأولى هذه الإجراءات: “السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية”.

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كما تقرر “إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية”.

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وقررت الحكومة “السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية وبدون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة”.

وقيد أداء الصلوات الجماعية منذ تفشى الوباء في البلاد عام 2020.

وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص مسحة الأنف PCR للقادمين للمملكة وتخفيض فترة العزل للمصابين بكورونا إلى 5 أيام.

وسجلت المملكة الأسبوع الماضي 28 وفاة و3171 إصابة وهو رقم قليل مقارنة مع أكثر من 22 ألف إصابة سجلت في يوم واحد منتصف الشهر الماضي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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