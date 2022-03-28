تمديد خفض القيمة الإيجارية لبازارات المتاحف والمواقع الأثرية…

دوت الخليج – وافق المجلس الأعلى للآثار على على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة إليه ولصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال كل من أبريل ومايو ويونيو 2022.

كما وافق الأعلى للآثار، في اجتماع مجلس الإدارة اليوم برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

وأشار بيان لوزارة السياحة والآثار إلى تحديد مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ؛ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدى فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساء.

أما مناطق الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا، وستستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد، وفق البيان.