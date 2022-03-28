عاجل.. الحكومة توافق على تخفيف عدد من قيود كورونا مع تراجع…

دوت الخليج – وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما وافقت اللجنة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

واستعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، تقريرا حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محليا، وفي مقدمتها تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات؛ نظرا لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات.

وقدر عدد من تحصنوا بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل “مؤشرا جيداً وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف”، مضيفًا: “كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة”.

حضر الاجتماع: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما شارك: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.