رئيس الوزراء يتابع مع العناني حركة السياحة الوافدة إلى مصر

دوت الخليج – اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي.

وتابع: كما نواصل العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية.

واستعرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة الوافدة، وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال هذه الفترة، وخاصة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى اللقاءات التي عقدها مع مسئولي السياحة الحكوميين في المملكة المتحدة وألمانيا، خلال زيارته الأخيرة للبلدين، والتي التقى فيها أيضا برؤساء اتحادات السياحة بالبلدين، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات إلى مصر.

وتناولت اللقاءات أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها؛ مما أسهم في “استئناف العديد من دول العالم حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليها”.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه ناقش خلال زيارته خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشمل الموسم السياحي الصيفي 2022 والموسم السياحي الشتوي 2022/ 2023.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور خالد العناني تناول خلال اللقاء موقف السياحة الوافدة في ظل الأحداث العالمية الجارية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة الراهنة، مستعرضا بيانا بأعداد السائحين الذين زاروا القاهرة والمدن الساحلية، والأقصر، وأسوان خلال هذه الفترة.

وقدم العناني عددا من المقترحات التي من شأنها “أن تسهم في جذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، والإجراءات المتعلقة بتيسيرات دخولهم للبلاد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للسياحة المصرية وتنشيط حركة السياحة الوافدة، وخاصة على صعيد الحملات الترويجية في الخارج للمقاصد السياحية في مصر”.

وأضاف السفير نادر سعد أن الدكتور خالد العناني أشار، خلال اللقاء، إلى موقف المشروعات السياحية المتعثرة في مدينة شرم الشيخ، والجهود المبذولة لدفع العمل بهذه المشروعات مرة أخرى.