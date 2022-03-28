- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها.
كما وجه بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع؛ لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان.
واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع تأكيد “التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع وتعزيز احتياطي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.