السيسي يوجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع وتعزيز احتياطي…

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها.

كما وجه بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع؛ لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان.

واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع تأكيد “التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية”.