رئيس سيمكس: قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت ساهم في عدم إغلاق…

إسلام فضل _ قال كارلوس جونزالز رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ورئيس سيمكس مصر والإمارات، إن قرار جهاز حماية المنافسة بخفض إنتاج المصانع ساهم في عدم إغلاق ثلث المصانع خلال عامين.

وأضاف جونزالز خلال مؤتمر صحفي، أنه مع بداية تطبيق قرار خفض الإنتاج حدث بعض المعوقات علي المصانع والتي تأتي أبرزها في زيادة سعر برميل البترول خلال الربع الأخير من العام الماضي من 60 إلي 100 دولار، وزيادة مدة شحن المواد الخام التي تصل إلي شهرين.

وأوضح أن تلك المعوقات ظهرت نتيجة عودة البلاد إلي العمل من جديد مما سهم في زيادة الطلب.

وأكد أن الزيادات التي حدثت علي طن الأسمنت خلال الفترة الماضية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن سعر الطن يخرج من المصنع بقيمة 1100 جنيه.

وكان أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وأشار الجهاز إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلًا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.