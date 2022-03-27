سيمكس تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10- 20 مليون دولار خلال 2022

إسلام فضل _ قال كارلوس جونزالز كرئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ورئيس سيمكس مصر والإمارات، إن الشركة تستهدف ضخ إستثمارات في السوق المصرية تتراوح ما بين 10 إلي 20 مليون دولار.

وأضاف جونزالز خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة قبل تفشي فيروس كورونا كانت تضخ استثمارات في مصر بقيمة 20 مليون دولار سنويًا.

وذكر أن الشركة ضخت استثمارات خلال فترة فيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار، مشيرًا إلي أن الطلب ارتفع خلال الفترة الحالية بنسبة 5 إلي 7%.

ولفت إلي أن الطاقة الإنتاجية للشركة حاليا حوالي 5.7 مليون طن سنويًا، ونستهدف بيع نحو 3.7 إلي 4 مليون طن خلال العام الجاري.

وأشار إلي أن الشركة قامت بإغلاق أحد الأفران خلال عام 2017 بسبب الوضع السيء لصناعة الاسمنت.