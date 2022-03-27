مال وأعمال

سيمكس تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10- 20 مليون دولار خلال 2022

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إسلام فضل _ قال كارلوس جونزالز كرئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ورئيس سيمكس مصر والإمارات، إن الشركة تستهدف ضخ إستثمارات في السوق المصرية تتراوح ما بين 10 إلي 20 مليون دولار.

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وأضاف جونزالز خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة قبل تفشي فيروس كورونا كانت تضخ استثمارات في مصر بقيمة 20 مليون دولار سنويًا.

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وذكر أن الشركة ضخت استثمارات خلال فترة فيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار، مشيرًا إلي أن الطلب ارتفع خلال الفترة الحالية بنسبة 5 إلي 7%.

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ولفت إلي أن الطاقة الإنتاجية للشركة حاليا حوالي 5.7 مليون طن سنويًا، ونستهدف بيع نحو 3.7 إلي 4 مليون طن خلال العام الجاري.

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وأشار إلي أن الشركة قامت بإغلاق أحد الأفران خلال عام 2017 بسبب الوضع السيء لصناعة الاسمنت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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