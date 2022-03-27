سيمكس تضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في مصر خلال 22…

إسلام فضل _ قالت زينب حجازي، رئيس قطاع التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والتنمية المستدامة بشركة سيمكس مصر والإمارات، إن الشركة ضخت استثمارات في مصر خلال 22 عامًا بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأضافت حجازي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم ضخ تلك الاستثمارات من خلال العديد من المصانع والمحطات وتطوير ودمج التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.

وأوضحت أن مشروعات الشركة تتمثل في مصنع أسمنت أسيوط (بمحافظة أسيوط)، محطة خرسانة جاهزة بالقطامية، و 4 محطات خرسانة جاهزة متنقلة (ميناء العين السخنة –و العاصمة الإدارية الجديدة – والقطار الكهربائي السريع – مشروع تاج سيتي)، و مصنع سيمكس للاضافات، ومصنعين لتدوير المخلفات، ونادي أسمنت أسيوط، ومزرعة أسمنت أسيوط، و فندق أسمنت أسيوط، وحديقة النباتات بمحافظة أسيوط.

وذكرت أن سيمكس حددت هدفًا عالميًا لخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% لكل طن من المنتجات الأسمنتية بحلول عام 2030، كما وضعت الشركة أيضًا خططًا طموحة لتقديم خرسانة خالية من ثاني أكسيد الكربون لجميع عملائها على مستوى العالم بحلول عام 2050.

ولفتت إلي أن سيمكس أطلقت في مصر منصتها الرقمية “سيمكس جو” في 2018 لدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة من خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء لطلب المنتجات ومتابعتها والاستعلام عنها ودفع ثمنها عن طريق الإنترنت وهو ما ساعد الشركة في تلبية كافة احتياجات عملائها خلال جائحة كورونا.

وأشارت إلي أن الشركة تعتمد علي تشجيع الاقتصاد الأخضر عبر استخدام النفايات كوقود، وإنتاج أسمنت منخفض الكربون، والعمل بالطاقات النظيفة.