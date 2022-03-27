مال وأعمال

أوكرانيا تصدر أول شحنة حبوب بالقطار إلى أوروبا

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– قالت شركة الاستشارات الزراعية إيه.بي.كيه-إنفورم اليوم الأحد، إن تجارا صدروا أول شحنات من الذرة الأوكرانية لأوروبا بالقطار مع استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب الغزو الروسي.

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وأوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب وعادة ما كانت كل صادراتها تقريبا تشحن من موانئها الواقعة على البحر الأسود. وتجاوزت صادراتها من الحبوب خمسة ملايين طن شهريا قبل الحرب.

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وكان تجار ومسؤول زراعي قالوا إن أوكرانيا، التي ما زالت تحتفظ بمخزونات كبيرة من الحبوب، ربما تبدأ في شحن الصادرات بالقطار عبر حدودها الغربية.

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وقالت إيه.بي.كيه-إنفورم في تقرير “الدفعات الأولى وتشمل آلاف الأطنان من الذرة تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا”.

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وأضافت “هناك مشكلات لوجستية والمعروض ما زال أكبر من الطلب لكن الأسعار توقفت عن الهبوط”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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