مال وأعمال

أرباح الشركات الصناعية في الصين تقفز 5% خلال أول شهرين من…

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شينخوا _ ارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين بنسبة 5 بالمئة خلال أول شهرين من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

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وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان (3.14 مليون دولار أمريكي)، ارتفاع أرباحها المجمعة إلى 1.16 تريليون يوان خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء.

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وخلال شهري يناير وفبراير، ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.4 تريليون يوان، ومن بين 41 صناعة حققت 21 منها نموا في الأرباح.

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وفي نهاية فبراير، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 142.24 تريليون يوان، بزيادة 10.4 بالمئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي التزاماتها 80.03 تريليون يوان، بزيادة 10.2 بالمئة.

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وبلغت نسبة الالتزامات إلى الأصول 56.3 بالمئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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