التموين: بيع 22 كراسة شروط الفرص الاستثمارية المطروحة في 8…

إسلام سالم – كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بيع 22 كراسة شروط مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة إلى شركات محلية ودولية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن عن طرح 9 فرص استثمارية بقطاع التجارة الداخلية في 8 محافظات، ومنها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانًا، وفي طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان.

وتابع: وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانًا، وفي الإسماعيلية فرصتين استثماريتين إحداهما على مساحة 15 فدانًا والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفى محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.

وقال عشماوي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن شركات أوراسكوم وأبناء حسن علام وسامكريت وريدكون حصلوا على كراسات الشروط، بجانب عدد من الشركات الدولية كمشغلين للمشروعات، مؤكدا أن الطرح الحالي هو الأكبر للجهاز.

وأشار إلى مد مهلة شراء كراسات الشروط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وقرب حلول شهر رمضان الكريم.

كما تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات والبدء في عملية الترسية على الشركات المتقدمة فور انتهاء عيد الفطر المبارك.

وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن قطاع التجارة جاذب للغاية سواء للشركات العاملة في قطاع العقار أو نشاط الصناعة.