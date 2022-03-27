- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وكالات – قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، يوم السبت، إن الوضع الاقتصادي في البلاد عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الـ30 الماضية.
وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني.
تابع ميقاتي أن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مستمرة، وستتكلل بزيارة لرئيس صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل إلى لبنان على رأس بعثة لاستكمال المفاوضات.
وأكد أن لا خيار أمام لبنان سوى التعاون مع صندوق النقد لوضع البلد الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي من جديد.
وأكد ميقاتي ضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مضيفا أن لبنان بحاجة لهذه العلاقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء لبنان: لا خيار أمامنا سوى التعاون مع صندوق النقد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.