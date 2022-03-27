رئيس وزراء لبنان: لا خيار أمامنا سوى التعاون مع صندوق النقد…

وكالات – قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، يوم السبت، إن الوضع الاقتصادي في البلاد عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الـ30 الماضية.

وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني.

تابع ميقاتي أن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مستمرة، وستتكلل بزيارة لرئيس صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل إلى لبنان على رأس بعثة لاستكمال المفاوضات.

وأكد أن لا خيار أمام لبنان سوى التعاون مع صندوق النقد لوضع البلد الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي من جديد.

وأكد ميقاتي ضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مضيفا أن لبنان بحاجة لهذه العلاقات.