مال وأعمال

رئيس وزراء لبنان: لا خيار أمامنا سوى التعاون مع صندوق النقد…

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وكالات – قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، يوم السبت، إن الوضع الاقتصادي في البلاد عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الـ30 الماضية.

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وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني.

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تابع ميقاتي أن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مستمرة، وستتكلل بزيارة لرئيس صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل إلى لبنان على رأس بعثة لاستكمال المفاوضات.

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وأكد أن لا خيار أمام لبنان سوى التعاون مع صندوق النقد لوضع البلد الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي من جديد.

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وأكد ميقاتي ضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مضيفا أن لبنان بحاجة لهذه العلاقات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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