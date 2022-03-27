واشنطن بوست: بايدن سيقترح فرض ضريبة على المليارديرات في…

– ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023. وقالت الصحيفة نقلا عن “مصادر وثيقة من الإدارة” إن “ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات” التي يعتزم بايدن فرضها ستحدد 20% كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.

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