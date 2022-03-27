- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات – قالت الحكومة التونسية، السبت، إن مجموعة Perenco الفرنسية تنوي استثمار 380 مليون دولار في السنوات 4 المقبلة في قطاعات المحروقات والطاقات المتجددة وزيت الزيتون.
ونقل البيان الحكومي عن رئيس Perenco قوله إن المجموعة تنوي تعزيز استثماراتها في تونس، كما تتطلع تونس لجذب استثمارات أجنبية لتحفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة Perenco الفرنسية تنوي استثمار 380 مليون دولار في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.