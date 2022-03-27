مجموعة Perenco الفرنسية تنوي استثمار 380 مليون دولار في تونس

وكالات – قالت الحكومة التونسية، السبت، إن مجموعة Perenco الفرنسية تنوي استثمار 380 مليون دولار في السنوات 4 المقبلة في قطاعات المحروقات والطاقات المتجددة وزيت الزيتون.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس Perenco قوله إن المجموعة تنوي تعزيز استثماراتها في تونس، كما تتطلع تونس لجذب استثمارات أجنبية لتحفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها.