البنك المركزي المصري الأوروبي: نمو منطقة اليورو قد ينخفض بنسبة 2.3%…

وكالات – قالت رئيسة البنك المركزي المصري، كريستين لاجارد، السبت، إن نمو منطقة اليورو قد يكون منخفضا بنسبة 2.3% في 2022.

وأضافت أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي.

وتابعت لاجارد أن البنك المركزي المصري الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية فيما يخص الحجم والمدة.