مال وأعمال

البنك المركزي المصري الأوروبي: نمو منطقة اليورو قد ينخفض بنسبة 2.3%…

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وكالات – قالت رئيسة البنك المركزي المصري، كريستين لاجارد، السبت، إن نمو منطقة اليورو قد يكون منخفضا بنسبة 2.3% في 2022.

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وأضافت أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي.

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وتابعت لاجارد أن البنك المركزي المصري الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية فيما يخص الحجم والمدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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