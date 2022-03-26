الأردن والعراق يتفقان على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم…

وكالات _ اتفق الأردن والعراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وقالت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم السبت، إن استيراد النفط العراقي يبدأ مطلع أبريل المقبل بعد أن توقف مطلع شهر فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وبلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ 1 يوليو 2021 حتى 30 يناير 2022 نحو 1.505 مليون برميل، بواقع 9899 برميلا يوميا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحميل كميات النفط على 5866 صهريجا (عراقي وأردني) من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع مصفاة الزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين في 28 فبراير 2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً (+أو – 15%) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.