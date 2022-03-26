الرئيس التنفيذي لبلاك روك: حرب روسيا في أوكرانيا تكتب نهاية…

العربية نت _ قال رئيس شركة “بلاك روك”، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أنهى العولمة كما نعرفها.

أشار الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، في بيان، إلى أن “انفصال روسيا عن الاقتصاد العالمي” في أعقاب هجومها على أوكرانيا دفع الحكومات والشركات إلى دراسة اعتمادها على الدول الأخرى.

وأضاف: “لقد وضع الغزو الروسي لأوكرانيا حدًا للعولمة التي شهدناها خلال العقود الثلاثة الماضية”.

وتوقع الرئيس التنفيذي، الذي تدير شركته أصولًا بقيمة 10 تريليونات دولار، أن عزلة روسيا “ستدفع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم لإعادة تقييم تبعياتها وإعادة تحليل آثار التصنيع والتجميع الخاصة بها”.

لكنه قال إن بعض الدول يمكن أن تستفيد من التركيز على بناء صناعاتها المحلية، كشركات محلية أو “قريبة من الشاطئ” عملياتها. وأشار إلى أن التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا دفعت بقوة إلى تشجيع الصناعات والإنتاج المحلي.

وفي وقت مبكر من الوباء، كافحت البلدان لتأمين معدات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها المصنوعة في الصين. وعندما أعيد فتح الاقتصادات – وازداد الطلب – ساعدت اختناقات سلسلة التوريد في دفع التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. وأصاب النقص في رقائق أشباه الموصلات، على وجه الخصوص، قطاع الصناعات خلال العام الماضي، وامتدت الأزمة من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا.

وفي الوقت الحالي، أدى هجوم روسيا على أوكرانيا متبوعًا بعقوبات غربية سريعة وتخارج الشركات من السوق الروسي، إلى تعطيل أسواق التصدير الدولية.

وارتفع سعر خام القياس العالمي “برنت”، فوق 139 دولارًا للبرميل في أوائل مارس الحالي، حيث يخشى المشترون حدوث صدمات في الإمدادات، على الرغم من انخفاض النفط منذ ذلك الحين.

وقال “فينك”: “لقد انضم أمن الطاقة إلى تحول الطاقة كأولوية عالمية قصوى”. وفي حين يتوقع زيادة استهلاك الفحم خلال العام المقبل، حيث تحاول أوروبا وآسيا إبعاد نفسها عن النفط والغاز الروسيين، فإن ارتفاع أسعار الطاقة من المرجح أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر قدرة على المنافسة”.

وكتب “فينك”: “على المدى الطويل، أعتقد أن الأحداث الأخيرة ستسرع في الواقع من التحول نحو مصادر نظيفة للطاقة في أجزاء كثيرة من العالم”.