مال وأعمال

السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا بقصر الاتحادية

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.

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صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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