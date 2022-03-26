جازبروم: ارتفاع الطلب على صادرات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا…

_ قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، اليوم السبت إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين. وأضافت الشركة أن حجم الطلب بلغ 109.5 مليون متر مكعب في 26 مارس ارتفاعا من 105.1 مليون متر مكعب أمس.

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