الرئيس السيسي يؤكد على تضامن مصر الكامل مع السعودية حكومة…

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، مشدداً سيادته على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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