مال وأعمال

السيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء العراق

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بمدينة العقبة بجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

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“اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الاربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الاقليمى وأمن المنطقة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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